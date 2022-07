Basket A2, si prospetta il ritorno a Rimini di Davide Meluzzi

Sport

Rimini

| 15:50 - 07 Luglio 2022

Davide Meluzzi in azione (foto sito Chieti Basket).

Lasciano il Basket Rimini il playmaker classe 2001 Domenico 'Mimmo' D'Argenzio (174 cm) e la guardia/ala classe 1998 Guido Scali (195 cm) non faranno parte del roster 2022/2023.



Arrivati entrambi a ridosso dell'inizio dei playoff, 'Mimmo' e Guido hanno accettato con grande umiltà un ruolo da "polizza assicurativa" all'interno del gruppo squadra, ma nonostante questo non hanno mai fatto mancare impegno costante e professionalità per la maglia biancorossa.

Subito accolti con affetto dal pubblico riminese, il loro contributo sia tecnico che umano è stato importante per la conquista della promozione in Serie A2.

La Società augura le migliori fortune a 'Mimmo' per il suo ritorno alla LUISS Roma, dove continuerà anche gli studi universitari, ed a Guido per il prosieguo della sua carriera.



In arrivo c'è il play guardia riminese classe 1998 Davide “Batman” Meluzzi, in forza al Chieti in serie A2 (13.5 punti e 2.3 assist di media). Meluzzi è un prodotto del settore giovanile biancorosso. Potrebbe firmare un contratto di tre anni.