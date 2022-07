Dream Flowers: Bellaria-Igea Marina fiorisce con gli splendidi giardini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:30 - 07 Luglio 2022

Locanda delle Dune - Bellaria-Igea Marina.

Bellaria Igea Marina è sbocciata in un tripudio di fiori e giardini colorati grazie al Concorso “Dream Flowers” indetto dal Comune, con la collaborazione di Fondazione Verdeblu. Attraverso questo concorso, rivolto alle attività ricettive, balneari e pubblici esercizi, il Comune di Bellaria Igea Marina ha voluto cogliere l’iniziativa di “Asproflor Comuni Fioriti” per riportare la natura, il verde e i fiori nelle vie della propria città a partire dalle aree verdi delle attività commerciali e ricettive. In questo modo, abbellendo i propri giardini ed esaltando la natura, la città intende riconfermarsi sempre più gentile ed accogliente facendo rifiorire il territorio, trasmettendo così un’immagine più colorata e viva della località non solo al fine di incrementarne la promozione turistica ma anche allo scopo di sensibilizzare la comunità al rispetto dell’ambiente, tematica quest’ultima sempre più importante ed attuale. In molti hanno partecipato al Concorso “Dream Flowers” creando giardini di notevole qualità ed impatto estetico. Tutta la passione, l’amore e la dedizione spesa nella creazione di piccoli o grandi giardini, fioriere, composizioni floreali e cura delle piante da parte dei titolari delle strutture ricettive, balneari e pubblici esercizi partecipanti al Concorso, sono stati trasmessi con efficacia alla Giuria che ha visitato i vari angoli di paradiso diffusi in tutta la città. << Avremmo voluto far vincere tutti per l’impegno profuso nella realizzazione degli splendidi giardini che hanno emozionato tutti i giurati e regalato alla città degli ambienti verdi e fantasiose composizioni floreali. >> Questo il pensiero condiviso da tutti i membri della Giuria che nell’arco di una settimana, dal 20 al 27 giugno scorso, hanno fatto visita a tutti i concorrenti, esplorando i giardini da loro curati. La Giuria è stata composta da Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu – ente di promozione turistica della città; Matteo Bellavista, agronomo del Comune di Bellaria Igea Marina; Antonella Galassi, fiorista esperta in composizioni floreali; Frida Vasini, titolare di un home restaurant e custode delle tradizioni locali; Giuliano Casadei, artista ed artigiano di stampe romagnole; Vera Berardi, artista- scultrice ed il Dottor Marcello Benghi nel ruolo di Presidente di Giuria. Sponsor ufficiali del Concorso sono i vivaisti-fioristi del territorio: Casali, Bilancioni e Verdedamare i cui premi messi a disposizione, saranno consegnati dalle Autorità comunali durante le cerimonie di premiazione, che si svolgeranno prossimamente presso le strutture dei primi classificati per ogni categoria.



I primi classificati per ogni categoria, gareggeranno inoltre a livello nazionale al Concorso indetto da “Asproflor Comuni Fioriti”.

Di seguito la classifica dei vincitori per ogni categoria:

Categoria “Stabilimenti balneari e chioschi sull’arenile”:

1°: Insolito Caffè

2°: Bagno 47

3°: Bagno 59/60 e Bagno 36 (ex equo)



Categoria “Strutture alberghiere-campeggi- B&B- agriturismi”:

1°: Locanda delle Dune

2°: Hotel Savini

3°: A Casa di Augusta e Blu Suite Hotel (ex equo )



Categoria “Esercizi commerciali/artigianali, ristornati – attività economiche":

1°: Hawaiki Paradise

2°: Pizzeria del bosco

3°: Bell'Aria



Oltre ai vincitori che si aggiudicheranno il 1°, 2°, 3° premio, la Giuria ha stabilito anche una serie di Menzioni Speciali rivolte a particolari aspetti dei giardini: come gli ingegnosi meccanismi ecologici di irrigazione e antiparassitari; piante storiche; colori e vivacità delle composizioni.



<<Sono molto contenta della risposta della città alla prima edizione di questo concorso che evidenzia la bellezza della nostra città, fatta di spazi pubblici ma anche di luoghi privati ad uso pubblico che è giusto evidenziare e riconoscere.>> Commenta Adele Ceccarelli, Assessore al Patrimonio, Demanio, Ambiente e Scuola di Bellaria Igea Marina. <<Complimenti a tutti i partecipanti, ai vincitori e un ringraziamento speciale a Fondazione Verdeblu e ai componenti della giuria per il lavoro egregio. >>