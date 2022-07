Covid, assistenza domiciliare passa dalle Usca ai medici di famiglia. Il sindacato: 'Siamo allo stremo'

Attualità

Rimini

| 14:29 - 07 Luglio 2022

Niente Usca: nel territorio dell'Ausl Romagna saranno i medici di famiglia a occuparsi dell'assistenza domiciliare ai malati di Covid. I contratti relativi alle Usca, Unità Speciali di Continuità Assistenziale, sono scaduti lo scorso 30 giugno. L'Ausl Romagna ha così allertato i medici di famiglia, una scelta che allarma il sindacato Snami: "Per aiutare e salvare l'azienda di fronte al disastro definitivo per carenza di personale ci viene chiesto di tappare un'altra falla, quella dell'assistenza domiciliare Covid. Non ci tireremo indietro, per il semplice fatto che non ci siamo mai tirati indietro, pur essendo a nostro carico già tutta l'assistenza ambulatoriale e domiciliare dei pazienti cronici e acuti affetti da tutte le altre patologie", scrive il sindacato in una nota, nella quale si evidenzia che la Provincia di Rimini sia tra i territori più colpiti d'Italia anche in questa fase pandemica: "E i medici di medicina generale sono allo stremo".



All'Ausl viene chiesto quanto meno "uno snellimento dell'attività burocratica". Lo Snami è comunque molto critico verso i vertici dell'Ausl, chiedendo le dimissioni dei "responsabili di un disastro organizzativo". Il medico di medicina generale, insiste il sindacato, "rimane unico e perenne punto di riferimento, serio e affidabile per la popolazione confusa. Ci è stato chiesto di prevenire, di curare, di informare, di gestire, di rispondere, di indirizzare, di aiutare, e molto spesso abbiamo dovuto vicariare anche il lavoro di competenza altrui". Ma ora, ribadisce lo Snami, "i medici di medicina generale sono allo stremo".