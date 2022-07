Rimini Calcio, sorpresa: il forte under Simone Andreis alla Viterbese. Arriva Delcarro?

Sport

07 Luglio 2022

Sorpresa. Il centrocampista Simone Andreis, classe 2001, scuola Entella, uno dei migliori tra i biancorossi (25 presenze), a sorpresa si è accasato alla Viterbese, in serie C (salvezza ai playoiut contro la Fermana). Ha firmato un contratto biennale e nella prossima stagione, se la Viterbese sarà nel girone B, sarà avversario del Rimini. Si pensava che Andreis sarebbe rimasto all'Entella o sarebbe andato in serie B, invece ha preso la strada di Viterbo. Peccato: Andreis sarebbe stato utilissimo alla causa del Rimini Calcio innanzitutto perché di una certa esperienza e perchè under collaudato.

Nel mezzo al campo è in arrivo Andrea Delcarro, centrocampista classe ’93, 1,85 m. d’altezza, 28 presenze e quattro gol nell'Ancona dove si è imposto per le sue buone prestazioni rimanendo però vittima della rivoluzione tecnica del club dorico in tutti i ruoli (sono arrivati a centrocampo Prezioso dall Francavilla e Simonetti dal Piacenza e altri ne arriveranno). Un giocatore di personalità, forte di testa, bravo negli inserimenti per la conclusione finale, che si è messo in buona evidenza dopo una gavetta lunga in D con Rudianese, Caravaggio, Levico Terme, Clodiense, Calvina (12 gol), Adriese (8). In C prima di Ancona era alla Virtus Vecomp (3 gol). Il giocatore ha molto mercato in categoria tra cui Lucchese e Siena.