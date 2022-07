Rimini a portata di smartphone: ecco come scaricare la app di VisitRimini

Attualità

Rimini

14:19 - 07 Luglio 2022

La schermata dell'App visitRimini.

È disponibile sugli store - sia IOS che Android - la nuova app turistica della città di Rimini. Si chiama RiminiXperience ed è stata prodotta da VisitRimini con il sostegno di RivieraBanca. L'applicazione, che è georeferenziata, orienta il visitatore e gli racconta che cosa vedere e che cosa fare in prossimità del luogo esatto in cui si trova. Sviluppata in italiano e inglese, l'app propone itinerari, eventi, esperienze, ristoranti, locali, negozi per lo shopping e alberghi, oltre ai contatti degli uffici turistici Iat e una mappa interattiva della città con i punti di interesse. Quattro i percorsi: Federico Fellini, Rimini moderna e contemporanea, dal Medioevo al Rinascimento e la Rimini romana. Ogni percorso è organizzato in modo tale che l'utente possa vedere qual è la tappa più vicina a lui. La sezione Esperienze è organizzata per temi: arte, sport e wellness, bike, borghi e castelli, parchi tematici, enogastronomia, mare e Fellini. La sezione Hotel, poi, consente la prenotazione diretta delle strutture che appartengono al network. I contenuti di Rimini Xperience sono aggiornati dalla redazione di VisitRimini. "Capita spesso - afferma la destination manager Valeria Guarisco - di sentir dire: 'peccato, ero lì, ma non lo sapevo'.

Scaricando la app, si amplia l'esperienza della vacanza, la si rende più viva, più intensa. Il vissuto dell'ospite si avvicina a quello del cittadino, realizzando quel desiderio di vivere like-a-local chetutti abbiamo quando andiamo in vacanza"



Link per scaricare Rimini Xperience da Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.webdeploy.riminixperience

Link per scaricare Rimini Xperience da App Store

https://apps.apple.com/it/app/rimini-xperience/id1630540472