Minaccia tre persone, poi aggredisce i poliziotti: arrestato

| 13:02 - 07 Luglio 2022

Foto di repertorio.



Alle 22 di lunedì sera (4 luglio) una pattuglia della Polizia, impegnata nei pattugliamenti in zona stazione ferroviaria, è stata fermata da dei tassisti che riferivano del comportamento di un giovane, intento a minacciare tre persone. Gli agenti si sono messi sulle sue tracce, rintracciandolo poco dopo. Alla vista della Polizia, il ragazzo ha iniziato ad assumere un atteggiamento aggressivo, venendo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli insulti rivolti alle divise gli sono invece costati una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Nelle successive 24 ore, il giudice ha disposto sul capo dell'arrestato tre provvedimenti: l'obbligo di dimora nella città di residenza, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto di uscire da casa dalle 22 alle 6. Infine il Questore ha firmato, nei suoi confronti, il foglio di via obbligatorio.