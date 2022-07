Come funziona il trading online

Attualità

Nazionale

| 12:59 - 07 Luglio 2022

Trading online.

Quando si parla di trading online ci si riferisce solitamente alle possibilità offerte da quei siti che permettono di speculare con gli strumenti finanziari derivati. In effetti l’offerta è molto più ampia, si possono infatti facilmente trovare siti che propongono investimenti con altri strumenti, ad esempio con la compravendita o con l’acquisizione di quote dei fondi comuni. Comprendere le differenze e le peculiarità dei vari strumenti finanziari disponibili è essenziale se si desiderano utilizzare gli strumenti del trading online.



Trading con i derivati



Come abbiamo già accennato questa è solo una delle possibilità per chi opera nel trading online. È vero però che una buona fetta delle piattaforme di trading oggi disponibili è dedicata, completamente o solo in parte, a questo tipo di speculazioni. Gli strumenti derivati sono particolari prodotti finanziari che replicano l’andamento di un prodotto reale, chiamato sottostante. In pratica si muovono seguendo le quotazioni di un prodotto presente sui mercati, come può essere un titolo azionario, un indice di borsa o una materia prima. Chi investe in derivati sostanzialmente sta speculando sulle quotazioni di un qualsiasi bene; questo gli permette di ottenere una remunerazione sia nel caso in cui la quotazione sale, sia nel caso in cui scende. I derivati più noti sono i CFD, o anche gli Swap. È possibile fare trading di CFD con FXORO, si possono però usare a tale scopo anche altre piattaforme disponibili in rete.



La compravendita



Uno dei metodi più classici per investire è la compravendita: acquisto un orologio prezioso o un appartamento oggi e rivenderli quando il loro valore è aumentato in maniera considerevole. Sono presenti in rete vari siti che consentono di fare trading con la compravendita, comprese alcune delle piattaforme che offrono anche speculazioni con i derivati. Il trading tramite compravendita si effettua su piattaforme dedicate a questo tipo di servizio, ma anche sui siti di alcune banche e di società di gestione del credito. Solitamente si parla di trading online quando la compravendita riguarda titoli azionari, ma di fatto sono numerose le piattaforme che consentono di investire in questo modo in tanti ambiti diversi.



Fondi comuni



In rete sono presenti anche siti dedicati, in parte o completamente, agli investimenti in fondi comuni, Sicav o prodotti similari. Mentre con la compravendita e il trading con i derivati è il singolo cliente a decidere come investire la propria liquidità, quando si acquistano quote di un fondo comune il capitale raccolto viene poi utilizzato dalla società di gestione, secondo modalità che sono esplicite sin dal primo giorno. Un fondo comune non è altro che un metodo per affidare del capitale a esperti del settore, che lo utilizzeranno per acquistare bond, titoli azionari o altri strumenti finanziari. Le società di gestione del credito che aprono dei fondi comuni devono partire con il dichiarare chiaramente quale sia la finalità del singolo fondo, in modo che sia facile comprendere per il potenziale cliente sia la soglia di rischio cui va incontro, sia l’uso che sarà fatto del capitale che sta investendo.