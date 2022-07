Rimini Beach Arena, sul palco gli artisti del Poker Sound Festival

Eventi

Rimini

| 12:35 - 07 Luglio 2022

Boro Boro.

Dopo la superstar latina Maluma (martedì 28 giugno) e elrow, lo show musicale elettronico unico al mondo (sabato 2 luglio), sabato 9 luglio 2022 (apertura cancelli dalle ore 18), la Rimini Beach Arena ospita il Poker Sound Festival, con Boro Boro, Capo Plaza, Lazza e Tony Effe.



Autore di incredibili successi come “Lento” e “Nena” e “El Amor”, hit che hanno totalizzato decine di milioni di stream e view sulle piattaforme, Boro Boro ha impresso negli ultimi anni il proprio marchio nella scena urban nazionale affermandosi tra i più interessanti interpreti delle sonorità del reggaeton e della latin trap in Italia. Il giovane rapper e cantante torinese reinterpreta e imprime il suo stile in ogni traccia confermando ogni volta il suo talento e la sua credibilità in questo genere.



Con all’attivo 47 dischi di platino, 23 dischi d’oro e oltre 1,2 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, Capo Plaza ha collezionato numerose e importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro mondiale tra cui Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura, Lil Tjay e Sfera Ebbasta. Ad inizio giugno è uscito “Hustle Mixtape”, il suo nuovo progetto discografico. La data alla Rimini Beach Arena fa parte del “Capo Plaza Tour 2022” che farà tappa nelle principali città italiane.



Con il suo ultimo album “Sirio”, Lazza sta inanellando record su record; certificato disco di platino, “Sirio” è risultato uno dei migliori debutti del 2022, avendo esordito al secondo posto della Top Album Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita: un successo che consacra Lazza tra le stelle più luminose del firmamento musicale italiano e non. Con il Sirio Tour sabato 9 luglio Lazza è pronto ad esibirsi sul palco della Rimini Beach Arena.



Emerso alla ribalta con la Dark Polo Gang, lo scorso novembre Tony Effe è uscito il suo primo album solista, “Untouchable”, un album che contiene prestigiose collaborazioni del mondo urban quali Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Geolier, Guè Pequeno, Lazza, Gazo, Pyrex, Tedua, Wayne Santana e Side Baby e la cui cover è stata realizzata da Antom Tammi, già dietro i progetti visivi di artisti internazionali del calibro di The Weeknd, assieme a Stole Stojmenov.