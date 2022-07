Calcio Promozione: Sant'Ermete, ufficiale il ritorno di Massimo Mancini in panchina

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:31 - 07 Luglio 2022

Massimo Mancini (in gallery con l'attaccante Venturi ai tempi in cui militava a Sant'Ermete da centrocampista).



Un gradito ritorno sulla panchina del Sant'Ermete. La società ha ufficializzato Massimo Mancini come neo allenatore: l'avvocato riminese ha già militato in gialloverde nel ruolo di centrocampista e guidato la squadra dalla panchina dal 2011 al 2015, tre campionati di Promozione e uno di Prima Categoria. "Quando in un posto ti senti a casa, hai sempre voglia di tornarci”, ha commentato così la notizia del suo ritorno a Sant'Ermete. Nel curriculum di Mancini anche le esperienze sulla panchina della Marignanese, della Juvenes Dogana e del Domagnano. Mancini sarà affiancato dal vice Alessandro Guerra, dal preparatore Emilio Di Stasio, dai preparatori dei portieri Simone Guerra e Daniele Sapori. La preparazione prenderà il via l'8 agosto: già definite le prime amichevoli, con Diegaro e Gatteo.