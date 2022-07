Studente riminese vince il premio italiano per i talenti under30

Attualità

Rimini

| 12:31 - 07 Luglio 2022

Samuele Maiani.

Lo studente riminese Samuele Maiani ha vinto il prestigioso Myllennium Award, primo premio multidisciplinare in Italia dedicato alla valorizzazione del talento under 30, attraverso concrete opportunità formative e professionali.



L’ottava edizione del premio, promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima, si è celebrata ieri sera a Villa Medici con le premiazioni di 39 giovani vincitori provenienti da tutta Italia, che si sono distinti per i loro progetti a forte innovazione e scalabilità, nonché per la loro motivazione e curricula. I protagonisti si sono alternati sul palco chiamati a ritirare il meritato riconoscimento dal giornalista e presentatore Pierluigi Pardo con la gentile partecipazione di Ema Stokholma.



Il Myllennium Award 2022 è articolato in 10 categorie, con tantissimi Premi Speciali: Saggistica “Mybook”, Startup “Mystartup”, Giornalismo “Myreportage”, Opportunità di lavoro e formazione “Myjob”, Architettura/Street art “Mycity”, Cinema “Myframe”, Musica “Mymusic”, Dual Career “MySport”, Imprenditoria sociale “Mysocialimpact” e Arti e maestranze “Mybricks”.



A scegliere i più meritevoli è stato il Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport.



Tra i migliori profili e CV candidati, ad aggiudicarsi un percorso post laurea c'è anche Samuele Maiani (Rimini) in Gestione d’Impresa alla Bologna Business School.



Con le sue otto edizioni, il Myllennium Award ha superato quota 1 milione di euro di premi riconosciuti, tutti destinati a valorizzare il merito e il talento dei giovani under30. Ha ricevuto e analizzato candidature con più di 4.800 progetti, premiandone oltre 270.