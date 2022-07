Rimini, sul palco di Percuotere la Mente tornano gli Incognito

Eventi

| 12:26 - 07 Luglio 2022

Incognito.

Un successo che dura da oltre 40 anni, frutto di una capacità di cambiare e innovarsi rimanendo sempre fedeli a se stessi. Un pezzo di storia della musica britannica divenuto fenomeno globale: Incognito, tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo, arriva a Rimini domenica 10 luglio (ore 21.15, Corte degli Agostianiani), nel secondo appuntamento del cartellone di Percuotere la mente, sezione che la Sagra Musicale Malatestiana dedica alla musica contemporanea e agli interpreti d’eccellenza del panorama internazionale.



Nati in Inghilterra nel 1979 dalla volontà di colui che ne è ancora il leader, Jean-Paul “Blue” Maunik, gli Incognito sono una formazione in continuo mutamento, proprio come la loro musica. Una fluidità nelle composizioni che è elemento caratterizzante del percorso degli Incognito, senza però pregiudicare il loro stile musicale ben definito, che spazia dal soul al funk fino all’r&b.







Gli Incognito hanno all’attivo 15 album in studio. I successi dei primi anni vengono confermati nel 2010 dalla pubblicazione di Live in London: the 30th Anniversary Concert e Transatlantic R.P.M. arricchito dalle performance di artisti come Chaka Khan e Mario Biondi .Nel 2012 gli Incognito pubblicano “Surreal”, seguito da “Amplified Soul” (2014), “In Searchof Better Days” (2016) e infine da “Tomorrow’s New Dream” (2019), come sempre un album di immersione nell’acid jazz. Tra le hit "Always There", "Feel the Real", "Still A Friend of Mine", "Don't You Worry 'Bout A Thing", "Marracash”.



Recentemente Jean-Paul “Blue” Maunik ha collaborato con Gilles Peterson per il progetto “Str4ta”, che si ispira all’immortale sound degli Incognito.