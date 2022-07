Rimini, i Radicali spingono verso il parco eolico al largo della costa: 'basta balbettii della politica'

Attualità

12:13 - 07 Luglio 2022

Parco eolico.



L'associazione Radicali Rimini "Piergiorgio Welby", in una nota, si sofferma sul tema dell'indipendenza energetica a cui deve ambire l'Italia. É l'occasione, dunque, per riparlare del parco eolico offshore al largo della costa riminese, che potrebbe coprire il 50% del fabbisogno dell'intera provincia di Rimini, ma, evidenziano i radicali, il progetto "rimane bloccato" senza il via libera del comune di Rimini. "Il futuro si costruisce sui fatti, non su parole o proclami vuoti. Tutti siamo capaci di dichiarare supporto al popolo ucraino o di mostrarci indignati per il cambiamento climatico, ma serve il coraggio di trasformare tutto ciò in azioni concrete", commenta la nota dei Radicali, che invitano la politica locale a evitare "timori, esitazioni e balbettii": "I nostri concittadini hanno già esibito un desiderio di rinnovamento e di innovazione per quanto concerne le infrastrutture urbane. Abbiamo la possibilità di presentarci al resto della nazione come una città all'avanguardia, che ha a cuore il destino del proprio paese, dell'occidente e del mondo", chiosa la nota, ribadendo l'appello al comune di Rimini a dare il via libera al progetto del parco eolico.