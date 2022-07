Montefiore Conca accoglie la pianista Rita Marcotulli nell’anteprima del Siege Jazz Festival

Eventi

Montefiore Conca

07 Luglio 2022

Rita Marcotulli.

Sarà la pianista Rita Marcotulli la protagonista della serata di anteprima del Siege Jazz Festival, l'innovativa rassegna per la direzione artistica di Arianna Piermarini e la direzione tecnica di Roberto Amalfitani, con la collaborazione e la partecipazione del Comune di Montefiore Conca e dell'associazione culturale Aktivamente, che durante l'estate porterà la grande musica jazz nella cornice dell'Arena Raciti. Il sipario si alzerà ufficialmente sabato 9 luglio in compagnia di una delle pianiste e compositrici più famose d'Italia. Marcotulli porterà in scena “Piano solo”: un viaggio immaginario, che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo, dando vita a composizioni originali ma anche suggerite dalle emozioni del momento con una buona parte di improvvisazione.



Il concerto del 9 luglio (biglietti disponibili sulla piattaforma LiveTicket) farà da apripista alla rassegna vera e propria: dal 28 luglio al 6 agosto, sul palco dell'Arena Raciti si alterneranno artisti nazionali e internazionali, che con le loro note renderanno magica e indimenticabile l'atmosfera in uno dei Borghi più belli d'Italia.



Di seguito invece le altre date: tutti i concerti si svolgeranno alle 21.15 nell'Arena Filippo Raciti (Montefiore Conca). Già partite le prevendite dei biglietti, disponibili sulla piattaforma Live Ticket



• 28 Lug - Massimiliano Rocchetta Quartet - Special Guest Dave Weckl – Intelligente Naturali

• 29 Lug - Stefania Tallini & Grabiel Grossi - Brasita - Special Guest Jaques Morelenbaum

• 30 Lug - Bosso & Giuliani - Connection

• 31 Lug - Gegè Telesforo 5Tet - Impossible Tour

• 01 Ago - Manuela Evelyn Prioli Quartet - "Soul Divas in Jazz" - Special Guest Max Ionata

• 02 Ago - Machine Head Quintet - Runaway

• 03 Ago - Olivia Trummer Trio - For You

• 04 Ago - Giacomo Uncini 4Tet

• 05 Ago - Luca Aquino / Giovanni Guidi Duo

• 06 Ago - Pasquale Stafano / Gianni Iorio - Mediterranean Tales