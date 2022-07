Senza pediatra a Novafeltria, l'interrogazione di Montevecchi (Lega) in Regione

Attualità

Novafeltria

| 11:38 - 07 Luglio 2022

Immagine di repertorio.

Nell'ospedale di Novafeltria manca già da alcune settimane, per via di un congedo temporaneo, il pediatra di base. A lanciare l'allarme, con un'interrogazione rivolta alla Giunta emiliano-romagnola, è il consigliere regionale leghista Matteo Montevecchi. In questo modo, spiega Montevecchi, "gli abitanti della Valmarecchia più lontani dalla costa impiegano più di un'ora a raggiungere un presidio ospedaliero con servizio pediatrico". Per ora, sottolinea, "l'Ausl Romagna è intervenuta mantenendo l'ambulatorio pediatrico aperto due giorni a settimana, con medici provenienti da altri presidi ospedalieri". Una situazione, rileva il leghista, "che crea difficoltà ai cittadini". Per questo Montevecchi chiede alla Giunta di intervenire, assieme alle amministrazioni locali e all'Ausl Romagna, ricercando soluzioni al problema per garantire un "servizio essenziale adeguato per la Valmarecchia".