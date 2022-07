Prosegue a San Clemente "Note di Vino", un evento per degustare i vini di tutta Italia

Eventi

| 11:34 - 07 Luglio 2022

San Clemente prosegue nella 22° edizione di “Note di Vino”, l’evento dell’estate dedicato alle migliori etichette regionali.



A San Clemente - piccolo borgo della Valconca alle spalle di Rimini - il vino è, da sempre, sinonimo di cultura. Le origini della sua preziosa viticoltura si perdono in scritti d’epoca remota. In un fazzoletto di colline punteggiate da filari e ulivi, lavorano e producono oggi alcune delle più importanti e rinomate cantine della Romagna e d’Italia.

Questo è l'evento dedicato al vino a cui, al culmine della stagione estiva, partecipano gli appassionati del buon bere, della buona cucina e quanti, autentici estimatori e professionisti, scrivono del vino per mestiere.



Questo secondo appuntamento avverrà domenica 10 luglio, che proporrà i vini e i prodotti tipici della Campania. L'evento si terrà in piazza Mazzini alle ore 20:45. E' previsto un intrattenimento musical costituito da "Swingammore".



Gli appuntamenti successivi sono in programma per domenica 17 luglio, con i vini della Sicilia, e domenica 24 luglio, dedicata ai prodotti pugliesi.