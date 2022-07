Bellaria: un weekend sulle note del tango con la "12° European tango Cup"

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:19 - 07 Luglio 2022

12° European tango Cup al Palacongressi di Bellaria.

Davvero tante e fortissime le emozioni di questo intenso weekend (dal 30 giugno al 3 luglio) al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, che ha visto concentrati in un unico fine settimana 3 grandi appuntamenti, la Finale Nazionale del Circuito Gare dei Metropolitani Tango Italia 2022, la 9° Italian Tango Cup, Preliminare Ufficiale per l’Italia del Tango Buenos Aires Mundial 2022 e la 12° European Tango Cup, Preliminare Ufficiale per l’Europa del Tango Buenos Aires Mundial 2022.



E’ stata nuovamente Bellaria Igea Marina la città prescelta per la grande kermesse che si è svolta presso il Palacongressi.

Il Tango, Patrimonio dell’ Umanità, non conosce confini geografici, né sociali, né divergenze politiche e si conferma essere una grande famiglia globale, che accoglie e unisce indistintamente e senza discriminazioni.

Sulla pista del Palacongressi si sono ritrovate a condividere questa grande passione comune, più di 200 coppie provenienti da 25 Paesi diversi, tra cui l'Italia.

Oltre ai competitori in gara, centinaia di appassionati di tango, hanno popolato per 4 giorni la pista del Festival, tra gare, incontri culturali e notti di milonga, con concerti di orquestas tipicas ed esibizioni di maestri e giurati.



Grazie al consolidato successo delle 11 edizioni precedenti e alla preziosa collaborazione con la Regione Emilia Romagna, che ospita la manifestazione da 6 anni e il Comune di Bellaria Igea Marina, già protagonista del grande successo dell’ultime edizioni del 2019 e del 2021, Barbara Cicero, con la Metro Tango SSD, ha rinnovato anche quest’anno l’incarico personale esclusivo con il Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires per l’organizzazione sul territorio italiano di questa manifestazione internazionale che anticipa i Mondiali di Buenos Aires giunta alla 12° edizione.



Oltre alle performances dei competitori, durante le serate di Milonga si sono esibiti sulla pista del Palcongressi i Campioni del Mondo, gli argentini Carla Rossi e Josè Luis Salvo, il Campione del Mondo, l’argentino Maximiliano Cristiani, accompagnato dalla argentina Antonella Terrazas, Vanesa Villalba & Facundo Piñero, maestri, ballerini e coreografi di Buenos Aires, direttori artistici della famosa compagnia internazionale “El Cxuce Tango”, i Campioni Europei 2021 Antonella Miorelli ed

Emiliano Casalli e Ravena Abdyli e Matteo Antonietti, oltre ad altri Artisti consacrati a livello internazionale come Angel Coria, Yanina Erramouspe, Marcela Guevara e Stefano Giudice, Paola Pinessi e Alberto Bersini.



Considerando che il 30 settembre 2009 il Tango è stato dichiarato dall’Unesco un “Bene immateriale Patrimonio dell’Umanità”, l’European Tango Festival & Championship, per la sua unicità, è senza dubbio l’appuntamento più prestigioso per l’Italia e per l’Europa dedicato al Tango Argentino, un evento esclusivo, di grande richiamo internazionale e di forte valenza per l’Italia.



Il programma sul sito ufficiale della manifestazione metrotangossd.com.