A Rimini la rassegna di danza "Sosteniamo il Talento"

Eventi

Rimini

| 09:40 - 07 Luglio 2022

Foto di Francesco Grillo.

Sabato 9 e domenica 10 luglio, alle ore 21.00, torna al Parco degli Artisti di Rimini “Sosteniamo il Talento”, la rassegna di danza giunta alla dodicesima edizione e ideata a sostegno del fondo permanente per borse di studio. Dal 2010 l’iniziativa ha permesso di assegnare a studenti meritevoli la somma di 34.350 €, come aiuto ai rispettivi percorsi di formazione in campo artistico.



Grazie alla preziosa e collaudata collaborazione con il Comune di Rimini, nella location del Parco degli Artisti a Vergiano in Via Marecchiese 387, si alterneranno sul palco centinaia di allievi di 15 scuole di danza per due serate uniche.



Sosteniamo il Talento è un progetto di SpazioCorpo Asd, inserito nel cartellone estivo curato dalle associazioni Sorridolibero e Rimini Classica, e ha il sostegno di Gruppo Sgr, RomagnaBanca, e Uisp Territoriale Rimini.

Quest’anno saranno assegnati due ulteriori premi di € 500, da parte di SGR Luce e Gas e UISP Territoriale Rimini.



Nelle due serate si alterneranno i ballerini delle scuole: Aga&Adm a.s.d. – Riccione, Aulos Danza – Rimini, B-You – Riccione, Centro Studi Danza e Arti Coreografiche - Gambettola, Centro Danza e Arti Sceniche – Riccione, Compagnia di Danze Tribali A-Nura Stiletribale, H.O.P.E. for Dance Asd – Rimini, Officina delle arti – Cesenatico, Officina delle Arti – Rimini, Ravenna Ballet Studio – Ravenna, Onstage – Rimini, Sahara Sunset di Leyla Nur, Scuola di Danza Anca Ardelean – Rimini e Scuola di

Balletto – Rimini, Studio Danza il Castello - San Giovanni In Marignano.