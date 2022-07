Maredamare: il progetto per la tutela dell'ecosistema mare

Attualità

09:23 - 07 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Parte da Rimini Maredamare, il progetto ideato dal Soroptimist International Club Rimini con l’obiettivo di creare un movimento d’opinione per la sensibilizzazione, la conoscenza e la tutela dell’ecosistema mare e delle sue risorse.



Con il diretto coinvolgimento di pubblico e privato, della comunità scientifica e della società civile, il club, attraverso azioni concrete e continuative nel tempo, si pone l’obiettivo di sviluppare una rete di persone, enti e istituzioni, in grado di lavorare insieme per la tutela e la diffusione dei valori del mare e per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



Azioni, varie iniziative e incontri con un’idea di condivisione e collaborazione, saranno gli strumenti per studiare ed approfondire il mare in tutte le sue peculiarità: dai valori ambientali, scientifici e tecnologici, alle opportunità lavorative e professionali anche legate alla transizione energetica, ecologica e digitale. Una particolare attenzione sarà riservata alle prospettive al femminile, incentivando ad esempio gli studi nell’area della scienza, dell’ingegneria, della tecnologia e della biologia marina e abbattendo pregiudizi di genere, sia legati al mondo della pesca e della marineria, sia delle prospettive economico-lavorative connesse al settore della ricerca.



“Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2021-2030 la Decade of Ocean Science for Sustainable Development – spiegano Gabriella Vitri Presidente Club Soroptimist Rimini e Patrizia Ghetti referente del progetto – Spesso si ignorano realmente le criticità, le potenzialità e le attività che ruotano intorno al mare. Da Rimini e dalla Romagna vogliamo dare il nostro contributo e creare una rete nazionale fra tutti i nostri club che si occupino di questo tema. Abbiamo già avuto l’adesione del club di Ravenna e l’interessamento del club di Pesaro, Fano, Iesi, Modena, Ferrara, Catania e a livello internazionale di Atene e San Marino. Siamo certe che insieme potremo fare molto per i nostri mari e per il nostro ambiente”.



Venerdì 8 luglio, al ristorante La Chiacchiera di Rimini si terrà il primo appuntamento di presentazione di Maredamare con una cena raccolta fondi. Nell’occasione si parlerà anche del progetto Blueat ideato dalla Start Up Mariscadoras e del progetto Salvacque dell’azienda Petrolecnica. Interverrà il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Sabato 10 settembre, al museo della marineria di Cesenatico, si terrà una conferenza scientifica organizzata dai club di Rimini e Ravenna e che vedrà la partecipazione di esperti del settore e di Giovanna Guercio, presidente nazionale Soroptimist International. Inoltre, Maredamare in novembre sarà fra i protagonisti di Ecomondo.



Maredamare hai il patrocinio di Comune di Rimini, Provincia di Rimini, Comune di Cesenatico, Università degli Studi di Bologna-Campus di Rimini.