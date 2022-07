Sport: Master Garden Rimini, vinti 6 titoli ai campionati italiani di nuoto

Attualità

09:11 - 07 Luglio 2022

Nella foto la staffetta 4x50.

Gli ultimi Campionati Italiani di nuoto Master disputati a Riccione nel fine settimana si sono ancora una volta dimostrati una miniera d'oro per gli atleti della Polisportiva Garden Rimini che tornano a casa con 6 titoli italiani.



Sugli altari è salito per l'ennesima volta Giuseppe Fantini, l'M80 che è stato capace di sbaragliare il campo nelle tre gare alle quali ha partecipato: 50 e 100 farfalla e 50 rana, conquistando cosi tre titoli Italiani Fin. Giuseppe si è aggiudicato anche la coppa del circuito Super Master nazionale della sua Categoria.



Non da meno Pierfranco Agrestini: vincitore dei 400 misti e 200 farfalla e secondo nei 200 misti, per lui (M80) un applauso per la volontà ed il coraggio di affrontare gare così impegnative ad 83 anni.



Titolo Italiano anche per Domenico Olivieri M85, vincitore dei 200 misti e secondo nei 50 farfalla e 200 dorso; sul podio anche Alessio Spelonchi M35, 3° megli 800 stile libero e Davide Boga M50, 3° nei 200 dorso.



Una citazione particolare per il 2° gradino del podio della staffetta 4 x 50 stile libero e 4 x 50 mista M320 composta da Giuseppe Fantini, Pierfranco Agrestini, Domenico Olivieri e Filiberto Bonduà.