Addio a Urbano, pioniere del windsurf di 65 anni scomparso dopo lunga malattia

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:52 - 07 Luglio 2022

Urbano Bracci.

Una vita dedicata alla nautica e al windsurf. Bellaria saluta Urbano Bracci scomparso mercoledì mattina dopo una lunga malattia. Dopo l'esperienza con il Cantiere Nautico Adriatico di Savignano a fianco del padre ha aperto "Nautica urban" più di 40 anni fa. Chiunque volesse avere a che fare con il windsurf, non poteva non recarsi nel negozio di Urbano. Bracci aveva anche organizzato diversi eventi legati al mare, diventando un punto di riferimento per i tanti appassionati di mare e regate. "Con gran dolore comunichiamo la scomparsa di Bracci Urbano" è il messaggio sui social della famiglia "non solo pioniere e leader del mondo surfista, ma anche un amico, marito e un fantastico padre di famiglia. In 42 anni di attività Urbano è stato un punto di riferimento per generazioni passate e future. A noi piace ricordarlo cosi, sorridente nei suoi posti preferiti. Tra le onde, il vento e in negozio." In tanti sui social hanno espresso cordoglio per la scomparsa di Urbano Bracci. "Con il tuo sorriso, passione e Amore hai contribuito ai nostri sogni liquidi", "Voglio salutare una persona che è stata un punto di riferimento mio e di tantissime altre e che ha fatto tantissimo per il mondo degli sport acquatici", "Sempre gentile e disponibile e tutti ti volevano e ti vorranno bene per sempre.. Spero che riposi in pace in angolo del tuo amato mare", sono solo alcuni dei messaggi di saluto per Bracci. Ancora non è stata definita la data del funerale.