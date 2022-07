Carenza di pediatri in Alta Valmarecchia, Pd: 'Subito confronto e soluzioni'

Attualità

Novafeltria

07 Luglio 2022

Carenza di pediatri in Alta Valmarecchia, interviene il Pd Valmarecchia. "L'unica pediatra rimasta in Alta Valmarecchia dal 13 giugno 2022 è andata in maternità" riassume la nota stampa del Pd "Da parte dell'Azienda Sanitaria è stata garantita la presenza di un pediatra sul territorio per due giorni a settimana, mentre prima la copertura era di 5 giorni a settimana."



In caso di emergenza a chi ci si può rivolgere? "Di certo non al Pronto Soccorso pediatrico più vicino, che si trova a ben 66 km dalla località più distante in Valle" dice Francesca Modugno, Coordinatrice circoli PD Valmarecchia e Referente Valmarecchia in Segreteria Provinciale PD "Non posso farlo per diverse ragioni: la prima è che non esiste in un territorio così vasto il PS Pediatrico (e già qui potremmo confrontarci per ore), la seconda è che - se non erro - non ci si dovrebbe recare in PS se non in caso di reale emergenza per non sovraccaricare il sistema sanitario."



Una situazione che coinvolge le famiglie di 1909 bambini in età 0-14 anni. "Come coordinatrice dei circoli PD dell'Alta Valmarecchia non posso non condividere le preoccupazioni di tutte le famiglie dell'Alta Valmarecchia, non posso non sollecitare un confronto celere sul tema che coinvolga la Direzione Sanitaria, le Istituzioni comunali e tutti coloro che possano (e devono) dare risposte valide e concrete a tutti noi su questo tema."

Ben conoscendo le difficoltà di reperimento di personale per l'Ausl e gli sforzi in corso per risolvere il problema "reputiamo vadano considerati Atti straordinari, temporanei, che permettano di compensare questa tragica assenza di assistenza, che è un obbligo di legge, dedicando unità di pediatri per coprire il turno in Valmarecchia, provenienti da altre sedi della Provincia/Area Vasta che certamente non metterebbe a repentaglio il diritto di cura di nessun altro bambino.

Non abbiamo soluzioni ma reputiamo indispensabile che la AUSL e le amministrazioni incontrino la popolazione per garantire soluzioni, ancorché temporanee e ascoltare le richieste di una popolazione come quella dell'Alta Valmarecchia che chiede a gran voce risposte oltre che l'implementazione di servizi importanti - correlati a diritti fondamentali come il diritto alla sanità - che anziché radicare vanno diradandosi su questo grande territorio."