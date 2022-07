Siccità, dal governo quasi 11 milioni per Emilia Romagna

Attualità

Emilia Romagna

06 Luglio 2022

Emergenza siccità in Emilia-Romagna.

Dopo l'approvazione da parte del governo alla proclamazione dello stato di emergenza siccità in Emilia-Romagna, sono in arrivo i primi fondi per far fronte alle necessità più urgenti, quali assistenza alla popolazione e ripristino della funzionalità delle reti e dei servizi pubblici maggiormente danneggiati. In arrivo 10 milioni e 900 mila euro, a fronte di un fabbisogno stimato per le sole urgenze di 13 milioni e 700 mila euro. A questi fondi si aggiunge la richiesta di altri 23 milioni per interventi di riduzione del rischio residuo da attuare nel medio termine, da cui gli oltre 36 milioni complessivi inseriti nella richiesta di stato d'emergenza firmata dal presidente Stefano Bonaccini. "Convocata per venerdì la Cabina di regia per condividere il piano di interventi urgenti, siamo al lavoro per definire tutto in tempi brevi", ha detto l'assessora regionale alla Protezione civile, Irene Priolo. Nei prossimi giorni, un'ordinanza del Capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile fisserà le regole per attuare le varie azioni previste. Intanto, si sa che gli interventi si concentreranno su quattro macroaree, intervenendo in tutte le province, da Piacenza a Rimini, passando per l'Appennino, il Po, la Romagna e Ferrara. "Si punterà, ad esempio, per quanto riguarda l'idropotabile, a ottimizzare le captazioni da sorgenti o pozzi che attingono in falda, oltre che a prelievi dal Po a livelli più bassi di quelli attuali", ha spiegato l'assessora, che ha concluso: "Siamo fiduciosi che seguirà successivamente uno stanziamento di fondi aggiuntivi per dare seguito a queste necessità".