Sciopero: sabato 9 luglio bus a rischio per 24 ore

Attualità

Rimini

| 20:55 - 06 Luglio 2022

Nella giornata di sabato 9 luglio è previsto uno sciopero di 24 ore del sindacato Ugl Autoferro, in tutti i bacini di Start Romagna. Lo sciopero, promosso inizialmente da tre sigle sindacali delle sei presenti in azienda, resta confermato da parte di Ugl Autoferro mentre, a seguito del confronto con l’azienda, è stato revocato da parte di Uiltrasporti e Usb Lavoro Privato. Nella giornata di sabato, pertanto, potrebbero esserci alcune ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico.



Le linee saranno garantite nelle seguenti fasce orarie: a Forlì – Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00; a Ravenna dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00, a Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.



Start Romagna si scusa sin da ora con l’utenza per i possibili disagi. In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni complete dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale.



A precedente iniziativa di sciopero di Ugl dello scorso 3 dicembre 2021 l’adesione era stata del 16,94% nel bacino di Forlì-Cesena, dell’11,11% nel bacino di Ravenna e del 6,67% nel bacino di Rimini.