Copa Nova 2022, torna il torneo estivo di Novafeltria: calendario e rose

Sport

Novafeltria

| 18:50 - 06 Luglio 2022

Foto dalla seconda edizione del 'Copa Nova'.

La Vis Novafeltria Calcio presenta anche quest'anno il tradizionale torneo in notturna di calcio a 9 della Valmarecchia: torna dall'11 al 22 luglio il Copa Nova. Il torneo, che si disputerà presso il Campo Sintetico dello Stadio "Urbini-Casali" di Secchiano (Novafeltria), vedrà affrontarsi 9 squadre e contendersi l'ambito trofeo che da questa edizione rimarrà nelle mani dei vincitori fino alla prossima edizione.

All'annuncio della competizione una grande risposta dai tanti gruppi di giovani della zona: ogni responsabile di squadra si è potuto sbizzarrire come un vero Direttore Sportivo per riuscire a formare la miglior corazzata possibile alla conquista della 'Copa Nova'.

Tanti i premi in palio grazie agli sponsor 'Tanha', 'Osteria Madamadorè' e 'Radici'.

Verranno inoltre premiati il Miglior Giocatore, il Miglior Portiere e il Miglior Marcatore del torneo.

Tutti i giocatori saranno tesserati con copertura assicurativa CSI e le partite verranno dirette sempre dai fischietti del Centro Sportivo Italiano.

Durante le gare sarà sempre aperto il Bar/ristoro del campo con musica e intrattenimento a far da cornice alla manifestazione.



Ecco la composizione dei gironi e del calendario del 'Copa Nova' (ecco il video del sorteggio dei gironi)



GIRONE A

Squadre: Oshad Pub; Pro Secco; MadamaDoré



GIRONE B

Squadre: Avamposto 2.0; Olympia Secchiano; Senegal



GIRONE C:

Squadre: Az.Agr.Ciavattini; Pennabilli; Demos Sas



Lunedì 11

Ore 20:30 Oshad Pub contro Pro Secco

Ore 21:30 Avamposto 2.0 contro Olympia Secchiano

Martedì 12

Ore 20:30 Az.Agr.Ciavattini contro Pennabilli

Ore 21:30 Pro Secco contro MadamaDoré

Mercoledì 13

Ore 20:30 Senegal contro Olympia Secchiano

Ore 21:30 Pennabilli contro Demos Sas

Giovedì 14

Ore 20:30 MadamaDoré contro Oshad Pub

Ore 21:30 Senegal contro Avamposto 2.0

Venerdì 15

Ore 21:00 Demos Sas contro Az.Agr.Ciavattini



LE PRIME 3 E LA MIGLIOR SECONDA SI QUALIFICANO ALLA FASE FINALE. LA PEGGIOR TERZA VERRA’ SUBITO ELIMINATA E NON DISPUTERA’ LA TERZA PARTITA.



Lunedì 18

Ore 20:30 Peggior seconda 1 contro miglior terza (gara X)

Ore 21:30 Peggior seconda 2 contro seconda miglior terza (Gara Y)

Martedì 19

Ore 20:30 Prima Girone A Contro Prima Girone B

Ore 21:30 Prima girone C contro Miglior seconda

Mercoledì 20

Ore 20:30 Vincente Gara X contro vincente gara Y (valevole per il 5° e 6° Posto)

Ore 21:30 Perdente gara X contro perdente gara Y (valevole per il 7° e 8°)

Venerdì 22

Ore 20:30 Finale 3° e 4° posto

Ore 21:30 Finalissima 1° e 2°





Di seguito le rose delle squadre partecipanti al 'Copa Nova 2022':



Pro Secco



Agostini Francesco (06)

Polidori Lorenzo (06)

Domeniconi Federico (06)

Evaristi Luca (06)

Carbonama Michelangelo (06)

Righi Alessandro (06)

Yaziki Arda (06)

Giorgini Giosuè (06)

Alessi Matteo (05)

Satalino Vittorio (06)

Celli Alex (06)

Imola Francesco (06)

Cobo Luka (07)



Az. Agricola Ciavattini



Marsili Filippo (98)

Simonetti Davide (96)

Raffelli Gabriele (94)

Rinaldi Raffaello (91)

Sebastiani Matteo (90)

Gori Michele (01)

Gori Paolo (94)

Lunadei Leonardo (96)

Ceccaroni Federico (91)

Fraboni Lorenzo (94)

Raffelli Tommaso (91)

Pilotto Enea (92)

Mahmutaj Romeo (98)

Piccari Cristian (97)

Tudino Lorenzo (90)

Cesari Vittorio (91)

Angelini Alex (91)



Oshad Pub Verucchio



Bonifazi Luca (01)

Marcaccio Francesco (01)

Genghini Luca (94)

Colonna Riccardo (94)

Grossi Marco (88)

Mezgour Adil (83)

Lai Mirko (94)

Baschetti Gianmarco (91)

Gattei Colonna Alex (88)

Vici Lorenzo (99)

Fabbri Elia (93)

Sammaritani Matteo (79)

Mussoni Andrea (80)

Manfroni Daniele (94)

Bento Fabio (04)

Vertaglia Lorenzo (95)

Baschetti Massimo (01)



Osteria MadaDorè



Guerra Pietro (03)

Pavani Matteo (03)

Pavani Andrea (03)

Pavani Tommaso (06)

Piva Francesco (03)

Evaristi Marco (00)

Bindi Emanuele (99)

Olivieri Alberto (02)

Boldrini Francesco (03)

Frihat Aymane (04)

Celli Davide (97)

Arapi Enea (99)

Sartini Enea (01)

Giacobbi Davide (00)



Olympia Secchiano



Cappella Diego (02)

Cima Riccardo (03)

Marini Nicolò (03)

Moretti Leonardo (01)

Kouassi Hermann (02)

Bellavista Enrico (02)

Paesini Tommaso (03)

Agostini Tommaso (03)

Quattrone Francesco (01)

Russo Pietro (01)

Paesini Nicolò (07)

Giorgi Filippo (02)

Elaini Amine (01)



Pennabilli



Crociani Alessio (99)

Crociani Matteo (03)

Fabbri Davide (99)

Semprini Lorenzo (87)

Radici Thomas (02)

Radu Alexandru Adrian (96)

Ndoja Giorgio (02)

Capriotti Filippo (92)

Reali Francesco (97)

Brisigotti Alessandro (94)

Gabrielli Stefano (95)

Crociani Lorenzo (97)

Tani Giovanni (82)

Franceschetti Federico (94)

Mingrone Lorenzo (02)



Senegal



Diouf Alioune (94)

Diouf Mouhamed (92)

Saer Ndiaye (95)

Adou Amian Nicolas

Diop Ousseynou

Diop Assane

Yajma Niang

Mamadou Fall

Mbaye Fall

Fallou Thiam

Christian Damiano

Niang Cheik Balla

Castillo Emanuele Antonio

Seye Dame

Sane Babacar

Faye Moussa

Sylla Elhadji



Demo Sas



Balducci Alessandro

Guerrini Matteo

Antonini Lorenzo

Valdifiori Daniele

Alemandi Mattia

Bandi Michael

Gregori Lele

Perazzini Diego

Colonna Riccardo

Sartini Lorenzo

Sartini Luca

Bracalenti Giulio

Evangelisti Luca



Avamposto 2.0



Baldinini Francesco (82)

Pavani Emanuele (87)

Sebastiani Eugenio (96)

Cupi Fabrizio (84)

Fraboni Fernando (90)

Baldinini Federico (89)

Bucci Mattia (95)

Andreani Federico (94)

Germani Filippo (99)

Toromani Keydi (00)

Menicucci Francesco (06)

Sinani Samuele (00)

Baldinini Filippo (87)

Santoni Nicholas (97)

Balducci Alessio (93)

Alpino Luca (04)

Pesaresi Federico (96)