Alpini, denuncia molestie verso archiviazione. Sindaco Rimini: 'calderone mediatico'

| 17:35 - 06 Luglio 2022

Jamil Sadegholvaad.



Il sindaco di Rimini, città in cui nel mese di maggio si è tenuta l'Adunata degli Alpini che tanto ha fatto discutere per le molte segnalazioni di molestie verso le donne, interviene a commento delle notizie sulla richiesta di archiviazione, da parte della procura, dell'unica denuncia formalizzata. "Abbiamo assistito a tanto rumore e a troppo rumore, con il risultato di schiacciare ogni possibilità di dialogo serio", commenta il primo cittadino sui social.



"La questione vera non è la ovvia, prevedibile vendetta politica del chiedete scusa" - dice, rivolgendosi alle forze politiche che alla notizia sull'archiviazione hanno accusato con vigore le associazioni che avevano sollevato il caso Rimini - ma piuttosto quanto questo abbia contribuito e contribuisca ad accrescere la sensibilità, la cultura e l'ecologia di un dibattito pubblico e politico più attento e rispettoso nei confronti delle donne e del genere". Evidenziando ad ogni modo che si stanno muovendo, "nella controffensiva, i carrarmati mediatici degli avversari politici con parole tanto sciocche, offensive e sterili quanto assolutamente prevedibili“.



Il primo cittadino parla di "calderone mediatico" e di "spettacolarizzazione" che è arrivata a colpevolizzare, "anche per una evidente intenzione anti militarista, tutto il corpo degli alpini senza alcuna distinzione".



Per Sadegholvaad è "necessario un impegno quotidiano e non sporadico a favore delle donne vittime di violenze inaccettabili, tanto più necessaria alla luce dei tragici fatti che anche nella nostra città hanno avuto donne come vittime". E aggiunge: "Difenderò sempre tutte quelle istituzioni, quelle associazioni, quei gruppi, quei singoli che portano quotidianamente avanti quell'impegno".