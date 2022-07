Investito dal treno a Cesenatico, è grave. Bloccata la linea Rimini Ravenna

Cronaca

Cesenatico

16:52 - 06 Luglio 2022

Foto di repertorio.



La linea ferroviaria Rimini-Ravenna è stata bloccata a causa di un investimento accaduto alle 13.30 nei pressi di Cesenatico. Ad essere investito da un convoglio in transito un uomo, sopravvissuto all'impatto, ma ricoverato in condizioni gravi al trauma center dell'ospedale Bufalini, dove i sanitari del centro specializzato romagnolo stanno cercando di mantenerlo in vita. Ancora da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tentativo di attraversamento dei binari fallito. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere. Sul posto sono intervenuti il 118, polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Trenitalia ha precisato che, per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, il traffico sulla linea è stato bloccato fra Igea Marina e Cesenatico.