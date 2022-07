CartoonClub ai nastri di partenza: non solo Comix ma anche eventi, mostre e laboratori

Eventi

Rimini

| 16:23 - 06 Luglio 2022

Il manifesto di Cartoon Club 2022.

Dall’11 al 17 luglio 2022 a Rimini torna Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, che come sempre riempirà la città di numerosi eventi, mostre, laboratori, masterclass, spettacoli e molto altro. Un appuntamento attesissimo da tutti gli appassionati e di grande importanza per la Riviera. Dopo le edizioni di dimensioni contenute degli scorsi 2 anni, Cartoon Club rilancia con una manifestazione in grande stile.



Cartoon Club, manifestazione di settore più importante dell'estate a livello nazionale, conta anche quest’anno numeri record: 283 cortometraggi provenienti da 55 Paesi e oltre 100 gli autori, registi, sceneggiatori e disegnatori che collaborano e raggiungono il festival per incontri e convegni.



RIMINICOMIX E JOYRIMINI

Come ogni anno, Cartoon Club ospiterà anche la 25° edizione di Riminicomix, la mostra mercato dedicata al fumetto, merchandising e ai collezionisti. E grande novità 2022 sarà JOY Rimini, il nuovo evento organizzato da Fandango Club Creators e IEG – Italian Exhibition Group in collaborazione con Cartoon Club, dedicato proprio a Esport, Games e cultura Pop e che terrà la sua edizione “zero” dal 14 al 17 luglio in Piazza Fellini all’interno di Riminicomix.

Il grande palco sulla rotonda del lungomare ospiterà gli attesi Contest della Cosplay Convention e del mondo K-pop, numerosi ospiti, influencer e concertI.



DIABOLIK

Sarà Diabolik il protagonista di questa edizione. Al ladro più amato del fumetto è stato dedicato il manifesto, una mostra, ma anche gli incontri con gli autori e un inedito “concerto disegnato” nella Corte degli Agostiniani, in cui un’orchestra suonerà musiche dalle colonne sonore di Ennio Morricone e di Pivio & Aldo De Scalzi, oltre ad altri brani legati al Re del Terrore, mentre i disegnatori ospiti del festival disegneranno dal vivo su un maxischermo scenografico.



PIPPO90

Oltre alla mostra dedicata a Diabolik, a Rimini arriva una seconda mostra inedita quella dedicata ad amatissimo personaggio della Disney, Pippo che quest’anno compie 90 anni. Cartoon Club vuole quindi omaggiarne la grande storia dello stralunato amico di Topolino con la mostra “PIPPO 90 – Una vita da svitato”, curata da Federico Fiecconi e Alberto Brambilla, che si terrà dal 13 al 31 luglio presso il Museo della Città “Luigi Tonini”.

La mostra si apre proprio con una striscia originale tratta da Topolino nella casa dei fantasmi (1936), per poi raccontare l’evoluzione del personaggio nei decenni successivi.



MATTICCHIO

Altra mostra che segna questa edizione sarà quella dedicata a Franco Matticchio, stimato illustratore e pittore che ha lavorato con importanti realtà editoriali, sarà l’ospite d’onore di quest’anno. Classe 1957, Matticchio esordisce come professionista nel 1979 sulla pagina culturale del Corriere della Sera.

Negli anni ’80 crea il suo personaggio più celebre, il gatto bendato Mr. Jones, protagonista di vignette e libri illustrati ripubblicati di recente.

A Matticchio sarà dedicata una mostra personale, che inaugurerà l’11 luglio presso l’Augeo Art Space a Rimini. L’esposizione rappresenta un’occasione unica per scoprire o ammirare dal vivo per la prima volta tramite bozzetti, quadri e omaggi l’arte di un autore davvero particolare.



Trovate tutte le mostre e gli eventi in programma qui: https://www.cartoonclubrimini.com/programma-2022/