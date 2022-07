Covid Rimini: il report comune per comune. Tutti registrano casi attivi

Attualità

Rimini

| 16:12 - 06 Luglio 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 27 giugno - 3 luglio 2022.

Nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio, contagi da Sars-CoV-2 in crescita in Provincia di Rimini, con 3592 nuovi casi. Salgono anche i casi attivi (4166). Nuovi positivi registrati in tutti i comuni della provincia, nessun escluso.



NUOVI CASI



Rimini 1806

Riccione 385

Santarcangelo di Romagna 212

Cattolica 192

Bellaria-Igea Marina 154

Verucchio 128

Misano Adriatico 126

Coriano 89

San Giovanni in Marignano 81

Morciano 73

Novafeltria 73

Montescudo Monte Colombo 69

San Clemente 65

Poggio Torriana 43

Montefiore Conca 25

San Leo 23

Pennabilli 22

Sant'Agata Feltria 19

Saludecio 19

Talamello 11

Mondaino 9

Gemmano 9

Montegridolfo 8

Maiolo 6

Casteldelci 2



CASI ATTIVI



Rimini 2087

Riccione 459

Santarcangelo di Romagna 235

Cattolica 219

Bellaria-Igea Marina 154

Verucchio 128

Misano 126

Coriano 107

Morciano 91

San Giovanni in Marignano 95

Novafeltria 82

Montescudo Monte Colombo 75

San Clemente 74

Poggio Torriana 47

Montefiore Conca 30

Sant'Agata Feltria 29

San Leo 28

Pennabilli 26

Saludecio 21

Montegridolfo 10

Talamello 11

Gemmano 11

Mondaino 10

Maiolo 9

Casteldelci 2