Rimini, giovani bivaccano al parco Murri: tra loro spunta uno spacciatore



Rimini

06 Luglio 2022





Ieri sera (martedì 5 giugno) un giovane di nazionalità straniera è stato denunciato a Rimini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia della polizia locale, intenta a identificare alcune persone al parco Murri, lo ha notato avvicinarsi al gruppo, per poi allontanarsi in maniera repentina. Una volta fermato, ha consegnato in maniera spontanea due involucri con 5 dosi di hashish; perquisito, aveva con sé, in un marsupio, altri trenta grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino e denaro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio. Non aveva con sè documenti ed è stato sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, prima della formalizzazione della denuncia.