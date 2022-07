La Polisportiva Boxe Riccione vola in Canada con i cinque atleti di coach Cancellieri

Sport

Riccione

| 15:31 - 06 Luglio 2022

Coach Cancellieri in partenza con gli atleti.

Trasferta intercontinentale per la sezione Boxe Polisportiva Riccione. Il tecnico Ivan Cancellieri porta con sé in Canada 5 atleti per una doppia riunione internazionale in cui affronteranno domani (7 luglio) a Sudbury gli atleti della Top Glove Boxing Academy e poi il 10 luglio a Montreal quelli della Boxe Olympique Quebec.

Oltre ai “riccionesi doc” Matteo Omiccioli e Massimo Palmieri, alfieri della Boxe Riccione, combatteranno in Canada anche Michela Svarca e Fabiana Merli (Phoenix Fano) e il giovane fermano Lorenzo Tulli (Nike Fermo).

“Siamo carichi, entusiasti e pronti per questa esperienza– dice il tecnico Ivan Cancellieri -. Saranno due riunioni importanti anche a livello tecnico, contro avversari che sono alla nostra portata e quindi ci giocheremo tutte le nostre carte. Ringrazio il mio amico Gordon Apolloni per questo invito e per una collaborazione internazionale che si rinnova con la sua Top Glove Boxing Academy che ha organizzato incontri e trasferta. Il primo evento pugilistico si svolgerà all’interno del Caruso Club Italian Festival: in Canada vivono tanti nostri connazionali che non vedono l’ora di abbracciare questa nostra delegazione dall’Italia e ci aspetta un’accoglienza eccezionale, con tanto di banda che suonerà il nostro inno nazionale. Sarà un’emozione nell’emozione. Le altre sfide invece si svolgeranno nella bellissima Montreal. Porteremo calore ed entusiasmo, ma non per questo faremo passerella: saranno tutti match veri e li vogliamo vincere”.



Questo il programma delle due manifestazioni:

• Giovedì 7 luglio – Caruso Club Italian Festival – Sudbury

Jason Marquez vs Matteo Omiccioli (Elite 64 kg)

Emilia Zang vs Fabiana Merli (Elite Fem. 57 kg)

Joseph Amaral vs Massimo Palmieri (Elite 71 kg)

Owen Paquette vs Lorenzo Tulli (Youth Under17 69 kg)

Sammi Umarzor vs Michela Svarca (Elite Fem. 63 kg)

• Domenica 10 luglio – Montreal

William Bruce Laratte vs Massimo Palmieri (Elite 71 kg)

Winner Bondo vs Matteo Omiccioli (Elite 64 kg)

Sara Kali vs Michela Svarca (Elite Fem. 63 kg)

Vincent Santoriello vs Lorenzo Tulli (Youth Under17 69 kg)

Yana Filion vs Fabiana Merli (Elite Fem. 57 kg)