Rimini Calcio, preso l'attaccante Marcello Sereni. Portiere: si tratta il 2002 Cesare Galeotti

15:23 - 06 Luglio 2022

Il portiere Cesare Galeotti (foto sito Spal).





E' arrivata per bocca del ds del Rimini Andrea Maniero al microfono di Sky Sport l'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'attaccante esterno Marcello Sereni (11 gol) dell'Ancona che ha liberato il giocatore dopo aver concluso l'acquisto di Alberto Spagnoli (classe 1994), nell’ultima stagione alla Feralpi Salò (33 presenze e 4 reti) e in precedenza al Modena (61 gettoni, 11 gol, 11 assist). Sereni nella stagione precedente era al Ravenna (32 presenze e 5 gol), prima al Mezzolara in serie D (8 gol e 13 gol in due stagioni).

Sereni è il primo acquisto biancorosso, ora si attendono gli altri.

Per quanto riguarda il portiere, una delle due caselle sarà un under: in pista Cesare Galeotti, classe 2002, della Spal, 1,92, nell'ultima stagione 26 partite da titolare alla Pergolettese. E' nel mirino anche del Trento. Per la casella over, resta aperta la pista Michele Nardi, un profilo che piace per caratteristche tecniche ed esperienza e con i costi giusti.