Da Bolzano a Ragusa in Ciao, l'avventura di tre amici fa tappa a Rimini

| 14:32 - 06 Luglio 2022

Motorino Ciao Piaggio.





L'iniziativa "Ciao Ciao Ciao Italia" fa tappa a Rimini, nel suo viaggio da Nord a Sud dell’Italia. Tre amici, Riki, Valerio e Riccardo, accomunati dalla passione per l’avventura e le sfide, hanno deciso di percorrere tutto il Bel Paese, dal Comune di Predoi, nella Provincia Autonoma di Bolzano, all’estremità meridionale della Provincia di Ragusa. Il mezzo con cui hanno deciso di affrontare quest'avventura è un motorino Ciao Piaggio in stile anni '70, elettrico e dipinto con il Tricolore.



Partita il 1° luglio, la sfida ha lo scopo di lanciare un messaggio di semplicità, solidarietà e sensibilità: i tre ragazzi hanno deciso di essere testimoni di ISAL, portando il messaggio, in giro per l'Italia, simboleggiato da una noce per "schiacciare il dolore".



L’arrivo a Rimini è previsto per domani (giovedì 7 luglio), tra le ore 15.00-15.30, all’Arco d’Augusto, dove i tre amici saranno accolti da amici e volontari di ISAL. Il viaggio proseguirà in direzione del porto, prima di riprendere verso Sud.