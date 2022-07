Albergatori Riviera Sicura frenano sulla stagione estiva: 'Due mesi pieni non bastano'

Attualità

Rimini

| 14:25 - 06 Luglio 2022

Giosué Salomone, presidente di Riviera Sicura.



Un'estate che potrebbe registrare arrivi e presenze turistiche superiori e non di poco al 2019, anno pre-pandemico. Ma gli albergatori di Riviera Sicura evidenziano che "due mesi pieni non bastano a coprire i costi di gestione sempre crescenti". La Riviera, spiega il presidente Giosué Salomone, "deve riuscire a destagionalizzare le presenze". "E serve una progettualità a medio e lungo termine sul turismo", aggiunge.



Nel dettaglio, Riviera Sicura chiede strategie di promozione e di marketing su nuovi mercati, eventi che aiutino a portare turisti anche fuori dalla stagione estiva, ma anche formazione del personale, potenziare le infrastrutture e i trasporti, infine affrontare il problema della sicurezza del territorio. "Va rivisto anche il Rue - aggiunge - affinché

le strutture alberghiere fatiscenti possano essere accompagnate fuori dal mercato migliorando, quindi, la qualità media dei servizi".



Gli albergatori sono pronti a fare la loro parte: investimenti in digitalizzazione, partecipazione a campagne di promozione del territorio, investimenti per la riqualificazione delle strutture. Già dall'autunno prenderanno il via tavoli di lavoro degli operatori del turismo, albergatori in primis ma anche stabilimenti balneari e ristoratori, per elaborare proposte concrete da sottoporre alle istituzioni.



“L'adunata degli alpini, notte rosa e gli eventi sportivi in calendario non bastano e non possono bastare – aggiunge Salomone – in bassa stagione l'ampia offerta di camere e la modesta richiesta portano a tariffe da conti in rosso per gli alberghi. Con questo trend molte strutture alberghiere chiuderanno nei prossimi anni, malgrado si sentano quotidianamente proclami sulle presenze a Rimini e Riccione e sul tutto esaurito nei weekend. La realtà è che in bassa stagione gli alberghi, nei giorni feriali, sono semivuoti e con costi energetici e di materie prime astronomici”.