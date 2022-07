Calcio Eccellenza, Savignanese: ecco il difensore De Luca e l'attaccante Protino

Sport

Savignano sul rubicone

| 14:19 - 06 Luglio 2022

L'attaccante Pietro Protino.

Due acqusiti per la Savignanese. Si tratta dell'attaccante Pietro Protino e del difensore Manuel De Luca. Il primo, classe 1999, proviene dalla Del Duca Grama, compagine con cui è andato segno con continuità nell’ultima stagione di Eccellenza dopo le precedenti esperienze a San Marino (Juvenes Dogana e Fiorentino), Cattolica e Fya Riccione, senza dimenticare i prestigiosi assaggi di maglie importanti come quelle di Rimini e Imolese.

Manuel De Luca, 27 anni da compiere il 28 settembre, è un centrale difensivo di grande esperienza che ha un passato importante in Eccellenza avendo vestito le casacche di Castrocaro, Alfonsine, Faenza, Ribelle e nella passata stagione lo Spiv.



La Savignanese, vista l’ottima precedente stagione, ha sposato la linea della continuità confermando, oltre a mister Davide “Momo” Montanari, tanti elementi validi che si sono contraddistinti. Il nuovo capitano sarà Brenton Tola. Confermato Filippo Lambertini.

Tra i pali resta Fusconi, in difesa Luca Battistini, Alberto Mazzarini, in mediana Kevin Zoffoli, Nicolini e Sbrighi, mentre in attacco Pacchioni, Osayande e Bascioni.