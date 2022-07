Sorpreso a spacciare, nella sua abitazione trovati orologi, smartphone e macchine fotografiche

Cronaca

| 13:29 - 06 Luglio 2022

Un 56enne di nazionalità straniera è stato arrestato nelle ultime 24 ore a Bellaria Igea Marina, dopo essere stato visto dai Carabinieri mentre cedeva una dose di stupefacente a una persona, poi identificata e segnalata alla Prefettura di Rimini per uso personale di stupefacenti. Il 56enne è stato trovato in possesso di marijuana, hashish e cocaina. La perquisizione domiciliare non ha fatto rivenire altra droga, ma le attenzioni dei Carabinieri si sono rivolte verso 9 orologi, alcuni da uomo e altri da donna, 4 macchine fotografiche e 7 smartphone, oggetti che si ritiene possano costituire una refurtiva. Il 56enne è stato arrestato per spaccio, tuttavia sono in corso ulteriori accertamenti sul materiale sequestrato presso la sua abitazione.