Verucchio, gli eventi della settimana: in programma due cene speciali

Eventi

Verucchio

| 13:09 - 06 Luglio 2022

Verucchio.



Il Ludobus Scombussolo ha fatto tappa anche questa settimana in Piazza Europa con il suo carico di giochi in legno in legno per fare divertire i piccoli verucchiesi: quello del 6 luglio è stato il secondo dei quattro mercoledì in calendario con orario d’inizio alle 20.30.



Domani (giovedì 7 luglio) si chiuderà invece il sipario su “Buon Compleanno Biblioteca”, la tradizionale rassegna di Incontri con Libri e autori che per il cinquantenario della “Don Milani” presenta quattro appuntamenti tutti al femminile. Alle 21.15 sempre in Piazza Europa, sarà Francesca Legittimo l’ultima protagonista e la scrittrice presenterà il suo “La sfinge russa” di grandissima attualità e ideale per approfondire la storia e la conoscenza della cultura della Russia, con particolare riferimento al conflitto in corso.



Sabato 9 luglio alla Rocca Malatestiana ecco invece la “Festa di Mezza Estate” organizzata dalla Cooperativa Atlantide e da Gm Eventi: a partire dalle 20 si cenerà sullo spalto con paella e sangria e gli Area 69 Band animeranno la serata con musica anni ’70-’80.



Infine domenica 10 luglio ancora in Piazza Europa è in calendario la serata di festa paesana per l’arrivo della terza tappa del trekking di solidarietà “Piccolo Grande Cuore” organizzato dall’associazione La Prima Coccola per raccogliere fondi e donare un macchinario alla Terapia Neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini. All’arrivo dei camminatori, sarà possibile cenare in piazza in tavoli e sedie con il Food Truck Valmarecchia Solidale a distribuire pasti il cui ricavato sarà interamente devoluto all’acquisto della strumentazione sanitaria. La musica dal vivo accompagnerà l’evento, che come l’intero progetto sarà ripreso dalle telecamere di Sky per Icarus Ultra e diventerà un documentario in onda sul noto canale satellitare.