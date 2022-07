Santarcangelo Festival, scattano divieti di sosta e di consumo di bevande in bottiglie di vetro

Attualità

06 Luglio 2022

A pochi giorni dalla partenza di Santarcangelo Festival, in programma dall'8 al 17 luglio nella città clementina, entra in vigore l’ordinanza di modifica alla viabilità con alcune misure necessarie allo svolgimento della manifestazione.



Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento del programma in piazza Ganganelli, il mercato settimanale di venerdì 8 e 15 luglio si sposterà parzialmente in via di piazza Ganganelli – il tratto di strada antistante il Municipio compreso tra via Dante di Nanni e via Pascoli – che resterà chiuso al traffico e alla sosta dalle ore 5,30 alle 15 di entrambe le giornate.



Divieto di transito e sosta in orario serale, invece, in viale Mazzini (tratto compreso tra via Pascoli e via Bruno) e in via Pascoli (tratto compreso tra viale Mazzini e via Cavallotti) dalle 20 alle 24 di venerdì 8, sabato 9, domenica 10, mercoledì 13, venerdì 15 e sabato 16 luglio.



In piazza Marini, dove si svolgerà il mercatino del vintage, sarà vietato sostare dalle ore 12 di sabato 9 alle 11 di lunedì 11 luglio e dalle ore 12 di sabato 16 alle 11 di lunedì 18 luglio, divieto che riguarderà anche via di piazza Marini e il tratto di via Daniele Felici compreso tra quest’ultima e via Portici Torlonia. Divieto di transito, sempre in piazza Marini e nelle stesse vie limitrofe, dalle ore 16 di sabato 9 alle 3 di lunedì 11 luglio e dalle ore 16 di sabato 16 alle 3 di lunedì 18 luglio.



Nel parcheggio pubblico compreso fra la Galleria “La Fornace” e le abitazioni di via del Coppo non sarà possibile accedere e sostare dalle ore 23 alle ore 4 di venerdì 8, sabato 9, domenica 10, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio, con l’eccezione dei proprietari dei garage affacciati sull’area di sosta che saranno dotati di apposito tagliando.



Sosta vietata dalle 8 alle 19 di lunedì 18 luglio nel tratto di via Orsini antistante il cancello carraio dell’Itse Molari sul lato della scuola media Franchini, mentre in via Montale verrà istituito un restringimento della carreggiata stradale in con senso unico alternato per gli allestimenti dell’area campeggio collocata nel giardino del Museo Etnografico.



Nelle giornate di Santarcangelo Festival e in quelle di Circo Imbosco, inoltre, saranno vietati l’asporto e il consumo di bevande in bottiglie e contenitori di vetro in luogo pubblico, e comunque al di fuori delle aree di somministrazione degli esercizi pubblici. La disposizione, in particolare, sarà in vigore dalle ore 19 alle ore 6 tra l’8 e il 17 luglio, nonché dalle 18 alle 2 tra il 20 e il 24 luglio.