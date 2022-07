San Marino: arriva la terza edizione di Cena Tramonto & Show

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:40 - 06 Luglio 2022

L'evento Cena Tramonto & Show.

Si apre la stagione estiva sammarinese “food & dance” con la 3^ edizione di Cena Tramonto & Show. L’evento è ideato e organizzato da Fun4All e patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per il Territorio, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo.



Un doppio appuntamento, quello di venerdì 8 e sabato 9 luglio a Campo Bruno Reffi, che coniuga la buona tavola e la buona musica al piacere di godersi uno spettacolare tramonto nella cornice del centro storico di San Marino, ballando a perdifiato sotto le stelle.



Le due serate avranno un programma differenziato, per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.



Venerdì 8 luglio

20.00 Buffet. 21.30 MaMa Cover Party Band Live. Anteprima esclusiva della band formata da 4 dei migliori musicisti sammarinese-romagnoli, che proporrà un repertorio originale di hit ballabili dagli anni 80 a oggi. Lineup: Manuel Zamagni (voce) - Andrea Bianchi (batteria) - Andrea Sacanna (chitarra) - Milo Agostini (basso) A seguire Vivo Dj Party feat. Martin Minotti DJ.



Sabato 9 luglio

5^ edizione di 80s90s Summer Party. 20.00 Cena servita e serata all'insegna dell'intramontabile musica degli anni '80 e '90 da ascoltare, ballare e da vedere sul ledwall, con l'immancabile Videojay Frankie B. Franco Boni, che mixerà videoclip esclusive delle migliori hit da ballare. A seguire si aprono le danze. Vocalist delle due serate, Marco Corona da San Marino Rtv. Per l’occasione il Servizio Funivia sarà attivo fino alle ore 2.00.



Info e Prenotazioni

Ingresso buffet e cena dalle ore 19.30. Ingresso solo ballo dalla ore 21.30. Prenotazioni buffet e cena: 335 7337991. Programma completo, menu, biglietti: www.fun4all.it