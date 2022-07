Rimini, anziano e bambino rischiano di annegare per la pericolosa corrente di risacca

Cronaca

Rimini

| 12:39 - 06 Luglio 2022

Momenti di concitazione questa mattina (mercoledì 6 luglio) nelle acque del bagno 104 di Rimini, dove hanno rischiato di annegare un anziano e un bambino, a causa di una corrente di risacca. Il bagnino di salvataggio Alberto Biagini, dalla sua torretta, si è accorto subito che c'erano problemi in mare, notando a 80 metri dalla riva quattro persone in difficoltà tra le onde. Due, in particolare, stavano cercando di assistere il bambino. Il bagnino è intervenuto col moscone, soccorrendo il più piccolo e il più anziano dei quattro bagnanti, mentre gli altri due hanno fatto ritorno a riva da soli. Gli altri bagnini di salvataggio delle zone circostanti hanno dato supporto alle operazioni, che si sono concluse nel migliore dei modi. Ma ancora una volta la corrente di risacca poteva causare una tragedia: un flusso di ritorno delle acque marine, ad alte velocità, che da riva spinge verso il largo, a causa del forte moto ondoso del mare.