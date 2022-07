Silvia Felappi è la nuova Direttrice della Biblioteca di Montescudo

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:14 - 06 Luglio 2022

La biblioteca di Montescudo-Montecolombo.

Silvia Felappi di Montescudo-Monte Colombo è la nuova Direttrice della Biblioteca “Don Matteo del Monte”. Laurea in Psicologia, Diploma di Abilitazione internazionale alla professione psicoterapeutica ed una lunga carriera professionale, Silvia Felappi si è occupata della Biblioteca Comunale, sita in Taverna, sin dal suo nascere, come volontaria e collaboratrice del precedente Direttore.

E’ stata presentata al pubblico dal Sindaco Gian Marco Casadei in occasione della presentazione del libro di Delia del Greco “Mamma voglio andare”, uno dei tre eventi da lei organizzati con il progetto “Percorsi di Pace”. Gli altri due sono l’appuntamento che è stato dedicato ai bambini/e ed ai ragazzi/e ucraini ospitati a Montescudo- Monte Colombo e ai loro coetanei romagnoli.

Nel terzo appuntamento, in programma per il prossimo ottobre 2022, Mario Turci presenterà il libro “I diritti naturali dei bambini e delle bambine – Gianfranco Zavalloni, un manifesto” guidando i partecipanti all’incontro in una riflessione per andare oltre alla “Carta dei diritti dei bambini”.



“L’idea del progetto “Percorsi di Pace"- ha detto Silvia Felappi- nasce perché, se è vero che la pace è sempre attuale, in questo momento storico e sociale, la ricerca della Pace è qualcosa di necessario e più urgente che mai”.



Il Sindaco ha successivamente illustrato il Programma dell' Amministrazione per la Cultura, affidato al Consigliere delegato Gilberto Arcangeli, alla Direttrice dei Musei Federica Foschi, alla Direttrice della Biblioteca Silvia Felappi e all’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessia Esposito.



Ha affermato che “il Comune di Montescudo-Monte Colombo garantisce attraverso i propri Istituti Culturali il diritto dei cittadini all’informazione, alla documentazione ed alla formazione permanente come momento di crescita civile, culturale e sociale”.



L’Assessore Alessia Esposito, laureata in Pedagogia ed esperta in letteratura per l’infanzia , ha promosso ed inaugurato attività ludico-ricreative e lettura a voce alta per bambini. “La Biblioteca comunale - ha sottolineato- svolge la funzione di centro informativo locale che rende prontamente disponibile per tutti i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione”.



Nel nuovo Programma della Biblioteca è stata inserita anche la proposta avanzata dal Gruppo Consigliare” Nuovi Orizzonti” di incrementare l’offerta con libri digitali e audiolibri adottando convenzioni con i Comuni che dispongono già di biblioteca digitale.