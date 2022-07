Femminicidio di Cristina, la Scientifica torna sulla scena del crimine

Attualità

Rimini

| 12:10 - 06 Luglio 2022

Gli accertamenti tecnici nell'appartamento in cui si è consumato il crimine.

Esperti della Scientifica, provienienti da Bologna e da Roma, si sono dati appuntamento in via Rastelli a Rimini, teatro del tragico femminicidio avvenuto il 25 giugno. Quella mattina Simone Benedetto Vultaggio uccise la compagna, Cristina Peroni, con 17 colpi di mattarello e 50 coltellate. Nella stanza accanto il figlio della coppia. La Polizia Scientifica, con apparecchiature per catturare immagini 3d ed altri sofisticati mezzi, sta effettuando i rilievi per ricostruire la scena del crimine. Gli esperti si tratterrano fino a domani, giovedì 7 luglio. La strada al momento è chiusa per consentire l'arrivo e la sistemazione dei mezzi degli agenti.