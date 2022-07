Ivano Dionigi torna a Misano per parlare del potere della parola

Eventi

Misano Adriatico

| 11:47 - 06 Luglio 2022

Ivano Dionigi.

Dopo il successo della rassegna "Pathos: emozioni, stupore e passioni", un altro appuntamento attende gli appassionati di filosofia nel giardino della Biblioteca di Misano Adriatico. Venerdì sera, alle 21:30, Ivano Dionigi dialogherà con Gustavo Cecchini, la mente di tutte le iniziative filosofiche misanesi, su "Il potere della parola".



La parola tende il filo ininterrotto del tempo che tiene insieme la memoria dei padri e il destino dei figli. Creatura e creatrice, la parola custodisce e rivela l'assoluto che siamo. Per i classici è icona dell'anima, sede del pensiero, segno distintivo dell'uomo; per la sapienza biblica inaugura la creazione e fonda lo «scandalo» cristiano dell'incarnazione. Che ne è oggi della parola? Ridotta a chiacchiera, barattata come merce qualunque, preda dell'ignoranza e dell'ipocrisia, essa ci chiede di abbassare il volume, imboccare la strada del rigore, ricongiungersi alla cosa.



Questi ed altri punti saranno approfonditi venerdì sera da Dionigi, professore di Lingua e Letteratura latina presso l'Università di Bologna e direttore del Centro studi "La permanenza del classico". Attualmente Presidente del Consorzio Almalaurea, è stato Magnifico Rettore dell'Università di Bologna dal 2009 al 2015.



In caso di maltempo l'incontro si terrà all'interno della biblioteca.