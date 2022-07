Cattolica: nuovo punto di raccolta plastica con sconto sul carburante

Attualità

Cattolica

| 11:42 - 06 Luglio 2022

Frame del video di presentazione di Green Money.

Nel comune di Cattolica è operativo nella stazione di servizio carburanti Ego di via Allende 1, il punto di raccolta di rifiuti Pet che prevede uno sconto sul rifornimento di carburante.



Il punto di raccolta sarà operativo dall' 8 luglio. Il funzionamento è molto semplice: il cittadino può portare con sé i rifiuti PET e inserirli all'interno della macchina. Ogni tre rifiuti conferiti otterrà un ticket, dopo aver conferito almeno 30 bottiglie (10 conferimenti 10 ticket), otterrà uno sconto pari a 2 euro su una spesa di almeno 20 euro.



Il compattatore sarà inaugurato venerdì 8 luglio alle ore 17:00, alla presenza dell'assessore dell'Ambiente del Comune di Cattolica, Dott. Uguccioni Alessandro, accolto dal Direttore Commerciale Green Money Claudio Frigerio.



“Questo punto raccolta dei rifiuti PET – spiega il direttore commerciale Green Money Claudio Frigerio – può essere una preziosa opportunità per tutti i cittadini di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata e consentire così di recuperare e riciclare molti rifiuti. Abbiamo perciò convintamente sostenuto l’avvio anche di questo progetto che sicuramente riceverà una positiva risposta da parte dei cittadini. Un gesto semplice come portare qualche bottiglia di plastica in questa postazione contribuisce a recuperare una grande quantità di rifiuti”.