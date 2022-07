Il calciomercato raccontato nella romantica cornice del Grand Hotel di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:09 - 06 Luglio 2022

Alessandro Bonan, Fayna e Gianluca di Marzio.

di Nicola Guerra



Agli occhi di un tifoso, niente fa più sognare dei movimenti estivi di mercato, dei rumors, delle trattative che vanno a buon fine e di quelle che sfumano all’ultimo. Lo sa bene Alessandro Bonan, conduttore di Sky Sport “Calciomercato - L’Originale” istituzione della tv che ogni estate tiene incollati milioni di spettatori davanti allo schermo. Quello di Bonan assieme a Gianluca Di Marzio, giornalista-guru del mercato e Fayna è un progetto serio, professionale e di successo che va avanti da tempo: per la prima volta quest'anno con puntate itineranti in giro per l’Italia. La prima tappa di questo tour non poteva che essere a Rimini, nella cornice regale e romantica del Grand Hotel, quartier generale di tutto il calciomercato nazionale.



Ieri sera (5 luglio) in studio Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti. Questa sera (6 luglio) la puntata con Massimo Marianella e Paolo di Canio (in collegamento) e domani sera (7 luglio) ultimo appuntamento da Rimini con Giancarlo Marocchi, Matteo Marani, Luca Marchegiani e Fabio Capello (in collegamento).



"Il Grand Hotel di Rimini è un posto magico e senza tempo - racconta Bonan - il fatto di portare la trasmissione in un posto del genere ha un valore simbolico proprio perché il calciomercato è un "non luogo", una terra franca dove si può sognare con le trattative e i colpi".



"Ci troviamo benissimo qua a Rimini - commenta Gianluca di Marzio - speriamo che possa essere la prima di tante esperienze 'on the road' perché sono convinto che il futuro di questa trasmissione possa essere quello di stare in mezzo alla gente, nelle piazze, sulle spiagge. A Rimini abbiamo trovato un ambiente fantastico e un'accoglienza meravigliosa. La cornice del Grand Hotel fa la differenza e ci porta anche fortuna: da qui siamo riusciti a trovare tante notizie".



“Calciomercato - l’Originale” è scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli. Oggi (mercoledì 6 luglio) dalle ore 18, il grande pubblico di tifosi e appassionati potrà incontrare il team di “Calciomercato - l’Originale” presso il Negozio Sky di Rimini in Via Garibaldi 14.