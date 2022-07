Storie itineranti di donne: a Cattolica con Teresa Antonacci

Eventi

Cattolica

| 09:55 - 06 Luglio 2022

Venerdì 8 luglio alle ore 18.00, Teresa Antonacci presenta il suo libro "Una Storia Imperfetta" presso i bagni Altamarea Beach Village di Cattolica, in Viale del Turismo n. 9 (ingresso libero). Dialogheranno con l'autrice: Alessandro Fiocca, Nunzia Pasturi, Alma Fida sax4et.



La serata, patrocinata dal Comune di Cattolica, rientra nell'ambito della prima edizione di "Storie Itineranti", promosso dall'Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini. "Storie Itineranti" è un viaggio in cinque tappe dove vengono presentate storie di donne attraverso la letteratura. Si tratta di cinque libri che raccontano percorsi tortuosi di donne che, ancora nel XXI secolo, vivono discriminazioni e soprusi, violenze e umiliazioni, vittime di un retaggio culturale di una società maschilista.



Il progetto è curato da Nunzia Pasturi e dal maestro Filippo Dionigi.



"Una storia imperfetta" è il settimo libro di Teresa Antonacci edito da Les Flaneurs Edizioni. Un omicidio, due donne: da una parte l'assassina colta in flagranza di reato, condannata a prescindere; dall'altra, l'avvocatessa decisa a difenderla a prescindere dalle apparenze. Giulia e Chiara non si conoscono ma sono legate da un filo strettissimo, rosso come il quaderno che, con i suoi segreti indicibili, sarà il primo tassello del puzzle da comporre per tornare a essere protagoniste della propria esistenza.