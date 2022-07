RiminiForMutoko: gli eventi in programma

Eventi

Rimini

| 09:46 - 06 Luglio 2022

Locandina eventi Riminiformutoko.

Dopo due anni, l'associazione RiminiForMutoko torna con nuovi eventi. L'associazione è entusiasta di comunicare i progetti in programma, ovvero: "Salute per Mutoko", "Operazione cuore", "Lavoriamo insieme". Questi eventi avverranno in collaborazione con le associazioni Crescere Insieme, Pane Quotidiano e Opera di Sant'Antonio e il ricavato verrà donato in beneficienza.

Le date degli eventi per quest'estate 2022 sono le seguenti:



Sabato 9 luglio: RunRise: Bagno 34 Rimini partenza alle ore 5:36



Domenica 10 luglio: FootVolley - Rimini -Bagni 53-54-55



Sabato 16 Luglio: Beach Tennis – Misto / Singolo - Rimini - Bagni 21-23-24-25



Domenica 17 Luglio: Beach Tennis – Maschile / Femminile - Rimini - Bagni 21-23-24-25



Giovedì 14 Luglio: Torneo Beach Volley Ragazzi: Bagno 65-66-67 Torre Pedrera



Sabato 30 Luglio: Torneo Burraco: "Campo Don Pippo" Rimini



Per info e iscrizioni è possibile accedere al sito riminiformutoko.it