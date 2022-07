Bellaria: grande partecipazione alla Notte Rosa Shopping

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:29 - 06 Luglio 2022

Esposizioni alla Notte Rosa Shopping di Bellaria.

Anche a Bellaria si è conclusa la Notte Rosa Shopping del 1-2-3 luglio, che ha riscontrato un'ampia partecipazione da parte dei turisti. Durante il weekend della Notte Rosa, il viale si è riempito di espositori e i clienti sono tornati ad avere la possibilità di acquistare prodotti senza necessariamente entrare nei negozi. Così le strade di Bellaria sono state colme di turisti e persone locali, restituendo alla piccola città sul mare, la vivacità dell'estate pre-covid. In questa dimensione si rispecchiano associazioni come l'Isola dei Platani e altre, che continuano ad essere soddisfatte di questo evento. Inoltre non manca l'esaltazione per gli eventi in programma quest'estate tra i quali il Bellaria Street Market.



Per tutte le informazioni sugli eventi consultare il sito isoladeiplatini.it.