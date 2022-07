Basket, Andrea Tassinari vestirà ancora la canotta di RivieraBanca

Sport

Rimini

| 21:32 - 05 Luglio 2022

Andrea Tassinari (foto De Luigi).

RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che il playmaker classe 1996 Andrea Tassinari (187 cm x 75 kg) vestirà i colori biancorossi anche nella stagione 2022/2023.



'Tasso', legato alla Società da un altro anno di contratto, ha incantato il pubblico riminese con le sue giocate lungo la regular season e, soprattutto, durante i playoff come testimoniano gli oltre 14 punti di media conditi da 5 assist a partita che hanno condotto RBR allo storico ritorno in Serie A2.



Dopo l'iniziale squalifica di tre mesi, Andrea ha lavorato duramente ogni giorno per dimostrare a tutti le sue qualità ed è stato uomo di parola: ora non vediamo l'ora di vederlo in azione al piano superiore, sempre con la scritta Rimini sulla canotta!





"La valutazione sul mio primo anno qui a Rimini è decisamente buona, avevamo un obiettivo non facile e l'abbiamo portato a termine. - commenta Andrea Tassinari - Ci affacciamo alla prossima stagione pensando che sarà un'altra sfida, diversa e più intensa rispetto a quella appena trascorsa.



La riforma dei campionati aumenta le retrocessioni dalla Serie A2 quindi conquistare la salvezza sarà veramente difficile, però io sono ambizioso e, perchè no, mi piacerebbe riuscire a raggiungere il primo turno dei playoff.



Invito chiunque conosca, anche solo per sentito dire, il progetto RBR a venire anche l'anno prossimo al Flaminio perchè sarà un campionato molto importante: ci vorrà un palazzetto caldo e numeroso come quello visto in Gara 3 e Gara 4 contro Roseto, ogni domenica sarà una battaglia."