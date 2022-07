Sbanda sulla statale 16 e finisce con l'auto nel fosso, illeso il conducente

Cronaca

Cattolica

| 20:09 - 05 Luglio 2022

L'auto finita fuori strada.

Un automobilista di mezz'età è finito nel fosso che costeggia la carreggiata: l'uomo stava viaggiando sulla statale 16 sulla circonvallazione di Cattolica direzione Ancona, all'altezza del nuovo ponte, quando per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della sua Toyota colore scuro. L’episodio si è verificato nella serata di martedì 5 luglio, poco dopo le 18.30. Sul posto, per prestare soccorso all'uomo, è intervenuta un’ambulanza, presenti anche i Vigili del Fuoco per dare una mano nelle operazioni.