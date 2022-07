Calcio, l'attaccante Scott Arlotti si accasa all'Athletic Carpi

Sport

Rimini

| 16:14 - 05 Luglio 2022

Scott Arlotti con il ds del Carpi Matteo Sabbadini.

L’Athletic Carpi rende noto di aver positivamente concluso le trattative per portare in biancorosso l’attaccante classe ’99 del Rimini Scott Arlotti.

“Appena chiamato dal Carpi ho risposto presente senza la minima esitazione. Arrivo in una piazza storica, prestigiosa che vuole dichiaratamente esser protagonista nel campionato 2022-23: insomma, il massimo. Ora non resta che aspettare gli ultimi giorni e poi iniziare a lavorare insieme per farci trovare pronti per l’inizio del prossimo campionato. Sono davvero carico e motivato e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e lo staff tecnico“.